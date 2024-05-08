«Московская техническая школа» запустила пять курсов по беспилотному транспорту

«Московская техническая школа» совместно с Финансовым университетом запустила пять новых курсов, связанных с разными стадиями производства и эксплуатации беспилотного транспорта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Инженеров обучат создавать беспилотные авиационные системы, разрабатывать программное обеспечение для их управления, в том числе при помощи искусственного интеллекта.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе реализуются проекты по развитию беспилотного транспорта, создаются условия для формирования научной и производственной базы, а также внедрения инноваций в столичном Транспортном комплексе. Так, в индустриальном парке „Руднево“ действует Федеральный центр БАС, который объединяет передовых разработчиков высокотехнологичной продукции в сфере беспилотной авиации», — поделился Ликсутов.

Он добавил, что также в рамках образовательного проекта «Московская техническая школа» сотрудники промпредприятий столицы могут повысить уровень профессиональных компетенций в области беспилотного транспорта. «МТШ» совместно с Финансовым университетом при правительстве Российской Федерации открыли пять новых программам в рамках модуля.

Среди курсов: «Разработка беспилотных авиационных систем», «Эксплуатация беспилотных авиационных систем», «Программирование БАС: искусственный интеллект», «Производство беспилотных авиационных систем» и «Подготовка инструкторов в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем».

«На сегодняшний день на рынке труда крайне востребованы специалисты с передовыми навыками изготовления, программирования и эксплуатации БАС. В рамках проекта „Московская техническая школа“ мы повышаем кадровый потенциал столичных промышленников — проводим конференции, мастер-классы, а также разрабатываем и открываем новые курсы», — отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

После прохождения курсов слушатели освоят навыки конструирования БАС и радиоэлектронной аппаратуры, программирования аппаратов, в частности с использованием технологий искусственного интеллекта. Например, программа по производству авиационных систем была создана с учетом международных и национальных стандартов. В нее вошли блоки по изготовлению комплектующих, в том числе посредством аддитивных технологий, а также по монтажу, сборке и регулировке систем БПЛА. Кроме того, промышленники получат навыки по пилотированию и обслуживанию оборудования.

«Москва — лидер в отрасли беспилотного транспорта, активно ее развивающий и создающий условия для формирования производственной и образовательной базы. Так, в рамках проекта „Московская техническая школа“ были оперативно запущены программы по всем направлениям подготовки специалистов от ведущих университетов России и профильных организаций. Финансовый университет при Правительстве РФ в рамках проекта реализует программы по подготовке инструкторов, операторов, инженеров, программистов и эксплуататоров БАС», — заключила директор Центра компетенций «Цифровая экономика» Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, член экспертного Совета Совета Федерации по цифровой экономике Надежда Сурова.