«Московская техническая школа» открыла новый курс по молекулярной спектроскопии

«Московская техническая школа» (МТШ) месте с институтом общей и неорганической химии имени Н.С. Курнакова РАН открыла программу по молекулярной спектроскопии в направлении «Микроэлектроника и фотоника». Об этом сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский.

«Новый курс “Московской технической школы” по молекулярной спектроскопии охватывает теоретические основы и практические навыки в области молекулярного исследования и анализа различных веществ. Благодаря программе промышленники освоят современные способы оптического изучения свойств перспективных материалов и познакомятся с передовыми технологиями», — сказал Овчинский.

Он добавил, что на сегодняшний день эти компетенции являются наиболее актуальными в пищевой отрасли, фармацевтике и микроэлектронике. «Методы молекулярной спектроскопии для исследования и анализа материалов» - очный курс, рассчитанный на 38 академических часов. По окончании обучения слушателям вручат удостоверения о повышении квалификации. По словам научного сотрудника, заведующего центром цвета института общей и неорганической химии имени Н.С. Курнакова РАН Сергея Козюхина, курс создан для ознакомления с основами современных методов спектроскопии. Обучение подойдет лаборантам, инженерам и научным сотрудникам.

«Оно позволит грамотно спланировать проведение экспериментов с использованием инновационных методов исследования, а также поможет в достоверной интерпретации полученных результатов. Все практические занятия проводятся на высокотехнологичном оборудовании», — пояснил Козюхин. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее отмечал, что новые инженерные кадры нужны для внедрения на производствах современных технологий. Для решения вопроса дефицита сотрудников в промышленности правительство столицы в 2021 году вместе с ведущими техническими вузами и компаниями создало проект «Московская техническая школа». Проект ставит цель повышать квалификацию инженеров по работе с инновациями, развивающими промпотенциал города и оптимизирующими процессы производства. МТШ отличается качественной образовательной инфраструктурой. Сотрудникам предприятий доступны 9 общих направлений и 4 специальных. Разработаны порядка 160 курсов. Кроме учебных программ, участники могут посетить мастер-классы, конференции, вебинары и другие мероприятия.