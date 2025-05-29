Московская область выдала IT-грант компании ООО «Умное пространство»

В Московской области подписали очередное соглашение о выдаче ИТ-гранта. Финансовую поддержку от региона получила компания ООО «Умное пространство». Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

«Поддержка ИТ-отрасли — это стратегический вектор развития для Подмосковья. Мы стремимся создать максимально благоприятные условия для высокотехнологичного бизнеса. Каждый грант — это наш вклад в развитие и инновации. Мы и дальше готовы поддерживать и сопровождать подмосковные ИТ-компании на этом пути», — прокомментировал первый заместитель директора ГКУ МО «МОЦ ИКТ» Кирилл Сорокин.

Компания ООО «Умное пространство» специализируется на создании ИТ-решений для ритейла в реальном времени: оцифровке и автоматизации всех этапов создания покупательских ценностей, помощи клиентам в реализации полного цикла доставки товаров от закупки и логистики до работы дарксторов и управления промо-кампаниями.

Претендовать на финансовую поддержку может компания, которая зарегистрирована в Подмосковье, имеет выручку от ИТ-деятельности не менее 30% и осуществляет основную деятельность в соответствии с ОКВЭД: 26.20, 26.20.4, 62.01, 62.02, 62.02.1, 62.02.4, 62.02.9, 62.03, 62.03.1, 62.03.11, 62.09, 63.11, 63.11.1, 72.19. При этом субсидия предоставляется, если в штат организации принято 5 и более новых сотрудников с заработной платой от 120 тыс. руб. в месяц. Кроме того, новые сотрудники не должны работать в Московской области предшествующие 12 месяцев до трудоустройства, в том числе в качестве самозанятых и индивидуальных предпринимателей.

С подробными условиями получения грантов и порядком отбора заявок можно ознакомиться на региональном портале государственных услуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.