Московская область вошла в число лидеров по развитию системы экомониторинга

Московская область признана одним из ведущих регионов России по развитию системы экологического мониторинга на федеральном уровне. Об этом сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев на форуме ассоциации развития экомониторинга, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев отметил Московскую область среди регионов, где вопросам экологического мониторинга уделяется особое внимание. По его словам, в числе лидеров также Москва, Челябинская область и Республика Татарстан. Буцаев подчеркнул, что накопленный опыт этих регионов важен для формирования достоверной экологической информации.

В ходе форума представители министерства экологии Московской области рассказали о развитии системы мониторинга в регионе. Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин сообщил, что в регионе работают 372 стационарных поста контроля качества воздуха, охватывающих все муниципальные образования. Мобильные лаборатории проводят контроль качества воздуха, воды в поверхностных водоемах и уровня шума.

В регионе введена система автоматического наблюдения за уровнем паводковых вод, включающая 166 программно-аппаратных комплексов на 105 наиболее паводкоопасных объектах. Мосин отметил, что работа по совершенствованию системы будет продолжена, чтобы Московская область оставалась в числе лидеров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.