Московская область приняла эстафету флага Всероссийского конкурса «Мастер года»

Эстафета флага, стартовавшая в марте 2024 года, призвана объединить педагогов СПО во всех федеральных округах России. Флаг «путешествует» по всей стране, и сегодня он прибыл в Московскую область. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

В Подмосковье эстафету приняли Елена Ряхимова — начальник центра развития профессионального образования КУРО, Максим Широков — преподаватель Раменского колледжа, Андрей Чистов — директор Ногинского колледжа, Альбина Чернявская — студентка ГАПОУ МО «МЦК — Техникум им. С. П. Королева», Анастасия Филькова — преподаватель ГАПОУ МО «МЦК — Техникум им. С. П. Королева». А уже завтра, 16 апреля, эстафета флага перейдет к Владимирской области.

Подмосковье — один из лидеров профессионального образования, в регионе можно получить более 400 профессий и специальностей в 115 организациях СПО. Более 1 тыс. преподавателей и около 4 тыс. мастеров производственного обучения ежегодно обучают около 60 тыс. студентов.

В этом году региональные этапы конкурса «Мастер года» пройдут до 20 мая. Победитель представит Подмосковье в финале всероссийского конкурса, который состоится в Тюменской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе действует разная поддержка учителей. Есть гранты за достижения, различные выплаты.

«Учитель не платит за аренду (жилья — ред.) в наших муниципалитетах, у нас уже порядка 10 лет действует специальная программа социальной ипотеки», — добавил Воробьев.