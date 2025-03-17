Московская область поможет отремонтировать муниципальные дороги в ДНР

Согласно данным Минтранса Донецкой Народной республики, в текущем году при поддержке регионов-шефов в городах республики планируется отремонтировать порядка 200 км муниципальных дорог. Так, Подмосковье окажет помощь в ремонте муниципальный дорог ДНР. Об этом сообщает пресс-служба Минтерполитики Подмосковья.

Работы по восстановлению улично-дорожной сети запланированы в 11 городах и 7 районах ДНР, в числе которых: Торез, Снежное, Докучаевск, Макеевка, Енакиево, Ждановка, Кировское и другие города, а также Тельмановский, Амвросиевский, Старобешевский, Володарский, Мангушевский, Новоазовский и Волновахский районы.

Наряду с Московской областью в проведении восстановительных работ также примут участие и другие шефствующие субъекты РФ: Хабаровский, Камчатский, Приморский края, Ленинградская, Магаданская, Владимирская, Нижегородская, Свердловская, Самарская, Амурская, Липецкая области, Якутия, Югра, Республика Бурятия, Ямало-Ненецкий автономный округ и г. Москва.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.