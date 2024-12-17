«Москоу Кантри Клаб» приглашает встретить 2025 год вместе

До Нового года остались считанные дни, и если вы еще не выбрали место для встречи первой ночи января, самое время сделать это! Провести незабываемые праздники в атмосфере настоящей зимней сказки можно в «Москоу Кантри Клаб» ( филиал ГлавУпДК при МИД России, Нахабино). Сделать это будет особенно приятно по выгодным условиям — при бронировании отдыха от шести суток предоставляется скидка 10% на проживание.

Богатая инфраструктура клуба, находящегося в 13 км от МКАД, позволит каждому найти занятие по душе, а очарование зимней природы, насыщенная развлекательная программа и море сюрпризов подарят незабываемые впечатления на месяцы вперед.

Гости «Москоу Кантри Клаб» самостоятельно выбирают, где остановиться — в коттедже, таунхаусе или гостиничном комплексе. Для бронирования доступны различные категории номеров: студии, оформленные в классическом стиле стандартные номера и люксы.

Специально к предстоящему Новому году команда загородного отеля подготовила насыщенную развлекательную программу «В гостях у сказки». В первую ночь января постояльцам клуба будут предложены Welcome-коктейли и праздничный банкет с изысканными блюдами от шеф-повара; выступление кавер-группы с зажигательными хитами разных эпох; фаер-шоу на фоне звездного неба; веселые конкурсы и многое другое. Малышей ждет специальный стол с угощениями, елка с подарками и поздравление от Деда Мороза!

Веселье продолжится и на следующий день. Так, 1 января состоятся уличные гулянья со сказочными персонажами, зимними аттракционами и разнообразными угощениями. Самые юные гости приглашаются на новогодний спектакль-интерактив с мини-дискотекой, а в ресторане «Времена года» будет представлена тематическая музыкальная программа.

Все праздничные дни в «Москоу Кантри Клаб» будут регулярно проходить мастер-классы, тематические анимационные и спортивные мероприятия для детей и взрослых. Поднять настроение и укрепить иммунитет поможет SPA-комплекс, бассейн, финская сауна, соляная пещера, а также катание на коньках и лыжах и многое другое.

Узнать подробнее о специальных предложениях, услугах и бронировании: moscowcountryclub.ru или по телефону: +7 (499) 248-99-99.