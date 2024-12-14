«Москино» получила диплом международного конкурса «Город, где хочется жить»

Три цифровых проекта Москвы — киноплатформа «Москино», платформа «МосмедИИ» и проект «МетаВДНХ» — получили дипломы смотра-конкурса международного формата «Город, где хочется жить». Об этом рассказала заместитель мэра Москвы в столичном правительстве — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

«Высокие оценки экспертной комиссии получили столичные разработки в области историко-культурного наследия, медицины и креативных индустрий. Москва использует инновационные подходы в разных сферах. Мы тестируем и внедряем передовые технологии, которые затем успешно применяются и в других регионах», — рассказала Сергунина.

Уникальная в своем роде «Москино» предлагает впечатляющий выбор для кинематографистов: от городских улиц и исторических усадеб до современных студий. Многоязычный портал, доступный даже на хинди, арабском и китайском языках, открывает доступ к обширной коллекции из более чем 60 000 предметов реквизита и костюмов. Съемочные локации, которых насчитывается около 700, включают разнообразные площадки — от природных парков до профессиональных павильонов.

В конкурсе участвовали три десятка городов, представивших свои инновационные проекты. При выборе лучших решений комиссия руководствовалась комплексом показателей, оценивая не только их эффективность и качество, но и потенциал для дальнейшего развития, а также влияние на общество и экономику.

Фото - © Пресс-служба ДИТ

Инновационные технологии преображают российскую медицину и культурное пространство. Виртуальная реальность позволила воссоздать легендарную ВДНХ в цифровом формате «МетаВДНХ», где каждый может посетить знаменитые локации — от «Космоса» до «Атома». Детализированная 3D-модель, созданная на основе цифрового двойника столицы, дополнена игровыми технологиями, воспроизводящими мельчайшие элементы архитектуры и внутреннего убранства. Юбилейный год выставочного комплекса ознаменовался запуском интерактивных экскурсий, включая посещение «Круговой кинопанорамы».

Параллельно с этим искусственный интеллект активно внедряется в здравоохранение: двадцать регионов России уже используют платформу «МосмедИИ». Эта система, основанная на компьютерном зрении, стала доступной для медучреждений по всей стране. Врачи-рентгенологи получили мощного помощника — нейросети автоматически анализируют снимки и составляют первичные диагностические заключения при обнаружении патологических изменений.

Международная ассамблея столиц и крупных городов СНГ организовала конкурс под названием «Город, где хочется жить», направленный на выявление эффективных решений и их упорядочивание. Такую информацию предоставили представители ДИТ Москвы.

Внедрение ИИ-технологий и цифровых инструментов для улучшения благосостояния горожан полностью согласуется как с московским проектом «Цифровое государственное управление», так и с федеральной инициативой по развитию цифровой экономики России.