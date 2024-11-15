Москалькова попросила Минобороны объяснить механизм демобилизации

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к министерству обороны страны с просьбой объяснить механизм демобилизации военных, сообщает «Интерфакс» .

Омбудсмен выступила на Всероссийском координационном совете уполномоченных по правам человека.

Она отметила, что по схеме призывная комиссия выносит решение об ошибочности мобилизации военнослужащих, потом оно доводится до командира воинской части, но у него нет механизма демобилизации.

«Какой ему нужно документ издать, чтобы демобилизовать человека?» — спросила Москалькова замначальника Главного военно-медицинского управления Минобороны Александра Серговенцева.

При этом она отметила, что понимает, что данный вопрос относится не к этому управлению, а к кадровой службе министерства.

Серговенцев согласился, но сказал, что передаст данный волнующий вопрос начальнику Главного управления кадров.