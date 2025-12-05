Мошенники в похоронной сфере Подмосковья обманывают жителей при организации похорон

Жители Подмосковья сталкиваются с мошенниками в сфере похоронных услуг, которые используют различные схемы обмана и причиняют финансовый ущерб, сообщает пресс-служба главное управление региональной безопасности Московской области.

Мошенники в похоронной сфере Подмосковья используют доверие людей, переживающих утрату, чтобы получить деньги или ценные вещи. Они могут навязывать ненужные услуги, завышать цены, требовать дополнительные платежи или оформлять государственные выплаты на себя. В результате пострадавшие теряют не только деньги, но и право на пособия, а также получают некачественные услуги.

Официальные представители ГБУ МО «Центр мемориальных услуг» работают строго по закону. Они не звонят клиентам без запроса, предоставляют прозрачный прейскурант, заключают договор с четким перечнем услуг и ценами. Все сотрудники обязаны носить форменную одежду с логотипом учреждения, иметь удостоверение личности, бейдж с фотографией и комплект доверенностей.

Для проверки легитимности сотрудника рекомендуется посетить официальный сайт ГБУ МО «Центр мемориальных услуг» или портал memorial.mosreg.ru, где размещены списки действующих консультантов с фотографиями и ФИО. Официальные представители используют только проверенные кассовые аппараты и предоставляют чеки с реквизитами учреждения.

Соблюдение этих рекомендаций поможет избежать мошенничества при организации похорон в Подмосковье.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе филиала фонда «Защитники Отечества». Он подчеркнул, что там работают профессиональные специалисты и ищут способы решить каждый запрос.

«Центры (помощи семьям участников СВО — ред.) работают, и ключевое, чтобы они работали стабильно, с такой же эмпатией и временем. <…> Именно с этой целью был создан государственный фонд «Защитники Отечества», где работают профессиональные специалисты и помогают большому количеству ребят и семей. Справка это, протезирование — самые разные запросы», — сказал Воробьев.