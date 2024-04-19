Мошенники в Подмосковье начали выдавать себя за сотрудников страховых компаний

Одна из таких схем связана с телефонными звонками от злоумышленников, которые выдают себя за сотрудников страховых компаний, работающих в системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом рассказали в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

Исходя из различных схем, мошенники могут утверждать, что срок действия медицинского полиса истек и требуется его обновление или продление за дополнительную плату. Или же они могут утверждать потенциальной жертве о выигрыше каких-либо дополнительных медицинских услуг или страховок и просят предоставить личные данные для оформления.

Эти звонки являются ложными и представляют угрозу информационной безопасности. Важно отметить, что в России полисы ОМС имеют бессрочный срок действия и не требуют продления в принципе. Они могут быть представлены в виде бумажных, пластиковых или цифровых документов.

Чтобы обезопасить себя и свои персональные данные, нужно быть бдительными и остерегаться мошенников, которые пытаются использовать доверие. Нельзя сообщать свои личные данные незнакомым людям. Нужно всегда проверять информацию, которую предоставляют.

Мингосуправления Московской области рекомендует ознакомиться и отправить своим родным памятку по цифровой безопасности «Доступно о телефонных мошенниках».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.