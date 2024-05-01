AstraZeneca впервые признала вероятность тромбоза из-за вакцины от COVID-19

Биофармацевтическая компания AstraZeneca признала вероятность возникновения тромбоза с синдромом тромбоцитопении, пишет РИА Новости со ссылкой на Telegraph.

«Вакцина может в очень редких случаях вызывать тромбоз с синдромом тромбоцитопении (TTS). Причины этого неизвестны», — сказано в публикации.

Авторы статьи отмечают, что в отношении компании был подан коллективный иск, так как вакцина нанесла вред пациентам или вовсе привела к летальному исходу.

«Вакцина может в очень редких случаях вызывать тромбоз с синдромом тромбоцитопении (TTS). Причины этого неизвестны», — сказано в документе.

Всего в Высокий суд Лондона был подан 51 иск. Пострадавшие и их родственники теперь требуют возмещения ущерба. Его сумма составляет около 125 млн долларов.