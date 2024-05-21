В России приобрели суперкар Lamborghini Revuelto за 140 млн рублей

Суперкар Lamborghini Revuelto желтого цвета, который является одной из самых дорогих автоновинок года, привезли в РФ. Машину выкупили в первый же день за 140 млн рублей, сообщает Mash.

Автомобиль приобрел VIP-клиент в возрасте в подарок для любимой супруги. Однако он может уступить автомобиль за 5 млн рублей сверху.

Revuelto является первым подзаряжаемым авто одновременно с бензиновым двигателем и тремя электромоторами. Машина разгоняется до 100 км/ч за 2,5 секунды. Максимальная скорость авто составляет 350 км/ч.

Салон новой модели автомобиля стал просторнее по сравнению с Lamborghini Aventador. Больше места стало не только в ногах, но и над головой.