Новые акцизы вводятся на игристое вино с 1 мая

По нему акциз на игристые вина, включая отечественное шампанское, с 1 мая составляет 119 рублей за 1 л, Также с 1 января по 31 декабря 2025 года он поднимется до 124 рубля за 1 л, с 1 января по 31 декабря 2026 года — до 129 рублей за 1 л.

Эти же поправки в Налоговый кодекс устанавливают акцизы на крепленое вино. С 1 мая по 31 декабря текущего года 141 рубль за 1 л. С 1 января по 31 декабря 2025 года они составят 147 рублей за 1 л, с 1 января по 31 декабря 2026 года — 153 рубля за 1 л.

Ранее в Госдуме предложили доходы от акцизов на табак и алкоголь направлять на развитие спорта. Это планируется делать с 2026 года.