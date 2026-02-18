Мошенники в Подмосковье используют смишинг для кражи данных через СМС

Жители Подмосковья все чаще сталкиваются с мошенничеством через СМС-сообщения, целью которых является кража персональных данных или установка вредоносных программ, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Смишинг — это разновидность мошенничества, при которой злоумышленники рассылают СМС с целью получить доступ к личной информации или установить вредоносное ПО на телефон. Чаще всего такие сообщения содержат тревожные формулировки, например: «Ваш счет заблокирован, перейдите по ссылке». Это вызывает у получателя стресс и снижает бдительность.

Среди распространенных видов смишинга — сообщения о подозрительных банковских операциях, необходимости оплаты доставки, выигрыше в розыгрыше, угрозах от имени государственных органов, просьбах о займе якобы от знакомых, неожиданных кодах подтверждения и СМС без текста или с подменой номера отправителя.

Эксперты советуют не отвечать на подозрительные сообщения, не переходить по ссылкам, проверять отправителя, блокировать номер и сообщать о мошенничестве оператору или в банк. Если ссылка была открыта, рекомендуется сменить пароли и при необходимости заблокировать карту, а также проверить телефон на наличие подозрительных приложений и переадресаций.

Для повышения безопасности специалисты рекомендуют использовать приложения-генераторы кодов для аутентификации, регулярно менять пароли, устанавливать приложения только из официальных магазинов, обучать правилам кибербезопасности детей и пожилых родственников, а также использовать антивирус с антифишинг-защитой.

Сотни жителей региона ежегодно становятся жертвами подобных схем. Власти Подмосковья призывают сохранять бдительность и критически относиться к любым подозрительным сообщениям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что с начала 2024 года в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.