Мошенники в Подмосковье используют фальшивые сервисы для кражи данных

Жителям Подмосковья напомнили о новой схеме мошенничества с фальшивыми выплатами, при которой злоумышленники рассылают сообщения с предложением проверить размер пенсий или пособий через поддельные сервисы, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Мошенники в Подмосковье начали рассылать сообщения с уведомлениями о перерасчете пенсий или пособий. В письмах предлагается проверить размер выплат через чат-бота или специальное приложение. После установки такого сервиса преступники получают доступ к персональным данным, включая номер СНИЛС и банковские реквизиты.

Далее злоумышленники используют полученную информацию для кражи денег и совершения действий от имени жертвы.

В министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области рекомендуют проверять сведения о выплатах только на портале Госуслуг, в клиентских службах Социального фонда или МФЦ. Жителям советуют не переходить по подозрительным ссылкам, не устанавливать сомнительные приложения и не передавать личные данные третьим лицам.

Ведомство также рекомендует ознакомиться с памяткой по цифровой безопасности «Доступно о телефонных мошенниках» и отправить ее своим родственникам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что широкая цифровая трансформация должна пронизывать каждую отрасль, войти в жизнь каждого человека и каждой семьи.

По его словам, в рамках нацпрограммы при поддержке и сопровождении Минцифры была проделана очень заметная большая работа и регионами, и правительством.