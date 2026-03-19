Мошенники в Петербурге воруют аккаунты на маркетплейсах через SMS

В Петербурге мошенники начали получать доступ к аккаунтам на маркетплейсах, представляясь сотрудниками банков и выманивая коды из SMS. Об этом сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

По данным полиции, злоумышленники звонят жителям и сообщают о якобы подозрительных операциях по счету. Они предлагают срочно перевести деньги на «безопасный» счет и просят продиктовать код из сообщения.

При этом банки обычно направляют четырехзначные коды, тогда как шестизначные чаще приходят от маркетплейсов. Эти комбинации используются для входа в личный кабинет. Получив код, мошенники получают доступ к аккаунту.

После этого они могут списать средства с баланса, оформить рассрочку или заказать дорогостоящие товары с получением в пункте выдачи. В результате на имя владельца аккаунта могут быть оформлены кредиты.

В МВД подчеркнули, что сотрудники банков не запрашивают коды для входа в маркетплейсы, почту или социальные сети. Любой код из SMS дает доступ к аккаунту и не подлежит разглашению.

Если код уже был передан, необходимо немедленно сменить пароль, выйти из всех устройств, проверить заказы и способы оплаты, а также обратиться в поддержку маркетплейса и в банк.

