Мошенники угрожают гражданам Подмосковья поддельными доверенностями

В новой схеме мошенничества злоумышленники запугивают жителей фиктивными доверенностями. Об этом рассказали в пресс-службе министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

Мошенники звонят и представляются правоохранителями или сотрудниками банков и сообщают, что кто-то якобы выписал доверенность от лица потенциальной жертвы. Далее для сохранения денежных средств предлагают перевести сбережения на «безопасный» счет или даже продать квартиру.

Чтобы обезопасить себя и не стать жертвой мошенничества, важно помнить, что по телефону о мошеннических действиях со счетами сообщают только аферисты. А любой банк или ведомство может легко проверить доверенность с печатью нотариуса и тут же выявить фальшивку.

Мингосуправления Московской области рекомендует ознакомиться и отправить своим близким памятку по цифровой безопасности, которая доступна на портале госуслуг Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.