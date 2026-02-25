Мошенники стали звонить россиянам, представляясь приставами

сегодня в 03:38

Мошенники стали звонить россиянам, представляться судебными приставами и сообщать о якобы неоплаченных штрафах ГАИ, пишет РИА Новости .

Аферист звонит жертве и представляется сотрудником службы судебных приставов, говорит о неоплаченном штрафе ГАИ.

Жертве предлагают оплатить штраф, чтобы долг не увеличится, и присылают жертве в смс фальшивую ссылку.

Ранее мошенники начали красть личные данные россиян через поддельные ссылки на видеозвонки в Zoom. В зону риска попали работники, которые трудятся удаленно и регулярно проводят созвоны, однако схема касается и офисных сотрудников.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.