Мошенники начали воровать данные россиян через фальшивые ссылки на Zoom

Мошенники начали красть личные данные россиян через поддельные ссылки на видеозвонки в Zoom. В зону риска попали работники, которые трудятся удаленно и регулярно проводят созвоны, однако схема касается и офисных сотрудников, сообщает SHOT .

Как рассказала дизайнер из Москвы, которая едва не повелась на обман, специалисту поступает заказ от потенциального клиента. Он предлагает обсудить проект по видеосвязи и присылает ссылку на конференцию. Но вместо привычного написания Zoom, в адресе может таиться обман — буквы r и n, поставленные рядом, визуально напоминают латинскую m.

Пользователь переходит по ссылке и попадает на фальшивую страницу, внешне неотличимую от настоящей. Во время такого звонка преступники получают доступ к устройству и похищают пароли, аккаунты и другие данные.

Дизайнеру удалось избежать ловушки, так как ранее знакомые уже пострадали от аналогичной схемы, поэтому она вовремя распознала подмену.

