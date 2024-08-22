Мошенники «разводят» россиян под видом помощи жителям Курской области

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Эксперт Вураско: мошенники активизировались на фоне событий в Курской области

Руководитель сервиса мониторинга внешних цифровых угроз Solar Aura Александр Вураско предупредил, что мошенники начали обманывать россиян после трагических событий в Курской области, сообщает «Секрет фирмы» .

По его словам, злоумышленники создают фейковые сайты для сбора денег пострадавшим от атак ВСУ. Он отметил, что такие порталы достаточно тяжело отличить от реальных.

«За последние годы такие ситуации были неоднократно — взлом аккаунта работает с любыми пользователями мессенджеров и соцсетей», — пояснил Вураско.

Чтобы не наткнуться на аферистов, эксперт посоветовал сотрудничать только с проверенными фондами с историей или подтвержденными госорганами.

Кроме того, Вураско предостерег от отправки средств на карты физлиц и порекомендовал проверять реквизиты благотворительных организаций.

Конкретных правил для определения схем мошенничества не существует, но проверка интересующей организации поможет избежать неприятных ситуаций, добавил эксперт.