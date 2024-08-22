Мошенники «разводят» россиян под видом помощи жителям Курской области
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Руководитель сервиса мониторинга внешних цифровых угроз Solar Aura Александр Вураско предупредил, что мошенники начали обманывать россиян после трагических событий в Курской области, сообщает «Секрет фирмы».
По его словам, злоумышленники создают фейковые сайты для сбора денег пострадавшим от атак ВСУ. Он отметил, что такие порталы достаточно тяжело отличить от реальных.
«За последние годы такие ситуации были неоднократно — взлом аккаунта работает с любыми пользователями мессенджеров и соцсетей», — пояснил Вураско.
Чтобы не наткнуться на аферистов, эксперт посоветовал сотрудничать только с проверенными фондами с историей или подтвержденными госорганами.
Кроме того, Вураско предостерег от отправки средств на карты физлиц и порекомендовал проверять реквизиты благотворительных организаций.
Конкретных правил для определения схем мошенничества не существует, но проверка интересующей организации поможет избежать неприятных ситуаций, добавил эксперт.