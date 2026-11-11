Студия «Айва» из Рузы завоевала пять наград на вокальном фестивале

Участники вокальной студии «Айва» из Рузского муниципального округа стали лауреатами фестиваля «Я люблю тебя, Россия-2026». Он прошел в Доме культуры «Меридиан» в Чехове, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Вокальная студия «Айва» получила пять наград на фестивале «Я люблю тебя, Россия-2026» в Чехове. Участники также приобрели творческий опыт и познакомились с другими исполнителями.

Лауреатами первой степени стали детский ансамбль «Айва» в возрастной категории 10–13 лет и руководитель студии Наталья Куценко, выступившая сольно в категории 36+. Вторую степень получили хор «Айва» (36+) и солист Степан Шляпкин (18+). Виктория Касаева стала лауреатом третьей степени в сольной категории 10–13 лет.

Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев поздравил участников, поблагодарил педагогов, родителей и всех, кто поддерживает студию.

«Пусть впереди будет еще больше красивых песен, ярких выступлений и побед!» — сказал Горбылев.

Депутат совета депутатов Рузского муниципального округа Андрей Сорокин отметил значение успеха студии для округа.

«Такие победы укрепляют его репутацию как территории, где ценят искусство и поддерживают творческие инициативы», — прокомментировал Сорокин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.