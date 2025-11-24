Мошенники притворяются звездами и предлагают россиянам фейковые инвестиции

Мошенники все чаще используют технологии дипфейков — подделывают видео и голос знаменитостей, чтобы заставить людей вкладывать деньги в фиктивные проекты, сообщил РИАМО основатель и руководитель компании «Кибербастион» Владислав Кокунцыков.

«Один из трендов — фальшивые инвестиционные платформы и поддельные видео от известных людей. Жертве показывают запись, где якобы руководитель компании или чиновник обещает „уникальную доходность“. Деньги уходят на счета аферистов. Иногда используют дипфейки — подделку голоса и внешности. Любые инвестиции нужно проверять: есть ли лицензия, присутствует ли компания в реестре ЦБ. И, конечно, никогда не переводить деньги по видеопросьбам», — сказал Кокунцыков.

Он посоветовал никому не сообщать коды из СМС, пины и пароли — даже если звонят «из банка». Всегда нужно проверять источник: перезвонить по официальному номеру, не переходить по ссылкам.

«Включите двухфакторную аутентификацию для всех важных аккаунтов, поставьте PIN на сим-карту, обновляйте антивирус и систему. Можно дополнительно оформить запрет на кредиты и сделки с недвижимостью через „Госуслуги“ — это защитит от подставных займов. И обязательно контролируйте, что происходит с финансами пожилых родственников и детей», — подчеркнул эксперт.

Кокунцыков резюмировал, что, если атака уже произошла, нужно сразу блокировать карты, менять пароли и обращаться в банк.

