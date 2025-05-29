Мошенники придумали способ перехватывать СМС для взлома аккаунтов россиян

Телефонные мошенники довольно часто обманывают жителей России, представляясь сотрудниками службы безопасности банка или представителями власти, но из-за того, что все меньше людей попадаются на уловку, они придумали новый способ для кражи персональных данных. Теперь с помощью подставной программы они могут перехватывать звонки и СМС-сообщения пользователей, рассказал эксперт по информационной безопасности Тарас Татаринов. Об этом пишет «Царьград» .

По словам специалиста, пользователи даже не поймут, что их СМС-сообщения перехватили злоумышленники, пока не будет слишком поздно. Для того чтобы обезопасить себя, ни в коем случае нельзя переходить по неизвестным ссылкам, присланным даже знакомыми людьми, так как их аккаунты тоже могут быть взломанными. Также нельзя устанавливать в свои гаджеты программы, скаченные из ненадежных источников.

«Не исключено также участие в схеме сотрудников сотовой компании», — пояснил эксперт.

Получив доступ к сообщениям и звонкам, мошенники могут взломать что угодно, в том числе страницу на портале «Госуслуги», а также мессенджеры. Чтобы этого не произошло, нельзя терять бдительность.