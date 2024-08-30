Мошенники придумали новую схему кражи личных данных для входа на «Госуслуги»

Мошенники начали активно использовать новый способ обмана: рассылка фишинговых писем, чтобы незаконно получить доступ к личным кабинетам пользователей на портале Госуслуг. Жертвы получают на свою электронную почту сообщение, в котором говорится о якобы успешном входе в их учетную запись. В письме указаны детали: устройство, с которого якобы был выполнен вход, и регион. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Далее сообщается, что это действие произошло из «нетипичного места», что должно вызвать у пользователя тревогу. В письме также содержится информация о том, что при наличии сомнений можно позвонить по указанному в письме телефону для разъяснения ситуации. Разумеется, звонок совершается не в службу поддержки, а мошенникам, которые представляются специалистами Госуслуг.

Собеседники на другом конце провода сообщают жертве якобы об угоне ее аккаунта и начинают втираться в доверие. Затем они просят назвать код из SMS для восстановления доступа к аккаунту. Узнав этот код, мошенники сразу получают несанкционированный доступ к личной информации жертвы.

Граждан просят быть бдительными и проверять источники информации.

«Не передавайте свои данные посторонним и обязательно предупредите родных и близких о таких схемах мошенничества. Безопасность ваших личных данных зависит только от вас», — отмечают в ведомстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.