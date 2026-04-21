Мошенники похитили 186 млн рублей у жителей Подмосковья в марте

В марте жители Подмосковья лишились более 186 млн рублей из-за телефонных и интернет-мошенников. Злоумышленники представлялись сотрудниками госорганов и убеждали жертв переводить деньги или передавать их курьерам. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Жертвами аферистов становились люди разных возрастов и профессий. Преступники связывались с ними через мессенджеры и по телефону, выдавая себя за сотрудников Госуслуг, ФСБ, Центрального банка, Росфинмониторинга и других ведомств. Под предлогом «защиты средств» они убеждали граждан снимать накопления и переводить их на якобы безопасные счета либо передавать наличные курьерам.

Самый крупный ущерб зафиксирован в Мытищах, где предпринимательница передала мошенникам 70 млн рублей. В Долгопрудном кассир лишилась 40 млн рублей, в Красногорске педагог перевела злоумышленникам 33 134 400 рублей. Инженер из Лыткарино потерял 25 300 000 рублей, а пенсионерка из Одинцово — более 18 млн рублей, включая наличные сбережения и валюту.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье «мошенничество». В ведомстве призывают при подозрительных звонках немедленно прекращать разговор и обращаться в полицию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что сегодня запрос на цифровизацию очень высокий.

«Практически все сегодня находятся в «Госуслугах». Добровольно вошли и зарегистрировались», — сказал Воробьев.