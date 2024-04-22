Мошенники начали приглашать на фальшивые научные конференции в Подмосковье

Студенты и преподаватели становятся жертвами мошенников, которые организовывают фальшивые научные конференции. Об этом рассказали в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

В новой схеме хакеры обманывают студентов и преподавателей, отправляя им приглашения на ложные научные конференции, где им предлагается оплатить участие или публикацию своей работы. На самом деле такого мероприятия не существует, и все средства переходят владельцам мошеннического сайта.

Чтобы избежать обмана, необходимо проверить, кто является организатором мероприятия. Если связывается представитель организации, проверить домен почты и изучить архив прошлых мероприятий. Если конференция проводится ежегодно, достоверную информацию можно найти в интернете.

Также Мингосуправления Московской области рекомендует ознакомиться и отправить своим родным памятку по цифровой безопасности, которая доступна на портале госуслуг Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.