Участник предварительного голосования «Единой России» провел урок мужества

Сторонник «Единой России», кандидат предварительного голосования, а также член Боевого Братства Дмитрий Белитский провел урок мужества для учеников образовательного центра «Успех». Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

На встрече он поделился рассказами о своей службе, поговорил с учащимися о спецоперации, о военных, которые сегодня выполняют важные боевые задачи, о их героических подвигах.

Ребята активно принимали участие в беседе, отвечали на вопросы и задавали их Дмитрию.

«Ребята спрашивали о сложностях службы, мест проживания в зоне боевых действий, об отношении семьи к участии в СВО и многое другое», — сказал Дмитрий Белитский.

При поддержке местного отделения «Единой России» уроки мужества проходят ежемесячно в разных школа городского округа. Кандидаты предварительного голосования «Единой России» активно включаются в эти мероприятия.

«Цель таких патриотических акций — чтобы ребята поняли, какую огромную цену весь советский народ заплатил за Победу, чтобы знали истории Героев Великой Отечественной войны и тех, кто сегодня отстаивают интересы нашей страны, борются за мирное небо. Наши дети должны брать с них пример», — сказал кандидат предварительного голосования «Единой России» Дмитрий Белитский.

Уроки мужества для школьников проходят в рамках реализации партийного проекта «Историческая память».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в области на сегодняшний день работают порядка 50 тыс. учителей, свыше 2 тыс. из них являются заслуженными работниками сферы образования. Воробьев подчеркнул, что учителя также занимаются патриотическим воспитанием ребят — проводят встречи с настоящими героями на уроках «Разговоры о важном».