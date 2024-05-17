Регионы РФ смогут быстрее приступать к работе с резидентами ОЭЗ

Минэкономразвития России утвердило три приказа, направленные на совершенствование работы механизма особых экономических зон (ОЭЗ). Утверждена форма соглашения о создании и управлении ОЭЗ, порядок оформления и подачи заявок на создание и увеличение площади ОЭЗ, формы паспорта и финансовые модели инвестпроектов резидентов, а также критерии и методики их оценки, сообщает пресс-служба министерства инвестиций региона.

«Что касается формы соглашения о создании и управлении ОЭЗ, то теперь будет одно соглашение вместо трех, а значит, меньше бюрократии при их создании. И регионы будут быстрее приступать к работе с резидентами — экономия до двух месяцев полезного времени. Все старые соглашения перезаключим до 1 сентября 2025 года», — прокомментировал заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков.

По порядку оформления и подачи заявки на создание и увеличение площади особых экономических зон замминистра сообщил, что состав таких заявок и перечень документов к ним скорректированы в соответствии с обновленными в феврале этого года критериями создания ОЭЗ.

«Теперь будем запрашивать более детальную проработку проектов, а для регионов открыли возможность подачи заявки в электронном виде. Для сравнения, ранее в одной заявке могло быть 10 коробок бумаги», — сообщил Вахруков.

Генеральный директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России РФ Михаил Лабудин отметил, что, исходя из новых критериев, особые экономические зоны будут создаваться по кластерному типу, то есть в одной или смежных сферах. Также определены критерии расширения территории ОЭЗ, которых ранее в нормативной базе не было.

По словам замминистра, формы паспорта и финмодели инвестпроектов резидентов ОЭЗ приходят на смену бизнес-планам, которые применялись раньше.

«Упрощаем форму документов без ущерба содержанию — вместо 200 страниц теперь информацию о проекте можно изложить на 5-10 листах и приложить к ним финмодель в электронном виде, в которой все расчеты будут детализированы», — подчеркнул Вахруков.

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Глава региона счел приятным тот факт, что речь идет о технологической отрасли. К примеру, в Щелкове запустили производство спутников — это «Газпром СПКА». Инвестиции проекта составляют 15 млрд рублей, а предприятие предоставляет жителям региона 200 рабочих мест.