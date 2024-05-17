В Люберцах в 2,5 раза увеличилось число гистологических исследований

Благодаря новому оборудованию в Люберцах в 2,5 раза возросло число гистологических исследований, Сегодня это уже более 440 операций еженедельно, говорится на сайте администраци и городского округа.

«Нам удалось увеличить объемы исследований благодаря поставкам нового оборудования Минздравом Московской области и внедрения в работу новой автоматизированной системы изготовления препаратов. Такие исследования помогают врачам поставить точные диагнозы и определить ход дальнейшего лечения», — поясняет заведующая патологоанатомическим отделением Люберецкой областной больницы Карина Агапова.

Объемы работы для сотрудников патологоанатомического отделения: шести врачей и такого же количества лаборантов, колоссальные. Тем более что количество операций, которые проводятся в Люберецкой областной больнице в связи с открытием новых отделений, освоением современных методик и приходом новых высококвалифицированных специалистов — ежегодно растет.



Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.