Глава Зернового союза предложил отменить экспортные пошлины на зерновые культуры

Чтобы помочь небольшим российским сельхозпредприятиям, оказавшимся под угрозой банкротства из-за гибели посевов во время майских заморозков, нужно отменить экспортные пошлины на зерновые культуры, из-за которых продажи зерна сейчас идут в убыток, заявил РИАМО президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

Ранее стало известно, что из-за майских заморозков небольшие сельхозпроизводители в России столкнулись с угрозой банкротства.

По словам Злочевского, больше всего от холодов пострадали зерновые в Центральной России. В Сибири, на Урале и в Поволжье их погибло меньше, поскольку посевная в этих регионах началась позже. На юге же России многие посевы были уничтожены весенней засухой.

Глава Зернового союза согласен с прогнозами экспертов о том, что урожай зерновых в этом сельскохозяйственном сезоне в России может сократиться на 10%.

«При этом к негативным последствиям для продовольственной безопасности в мире это не приведет – вырастут лишь цены на отдельные зерновые (они стали повышаться на разных товарных биржах еще до майских заморозков в РФ). России запасов пшеницы и других злаковых точно хватит, и голод нам не грозит, поскольку в стране большие запасы зерновых», – уверен Злочевский.