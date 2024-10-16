Мошенники могут получить доступ к «заброшенным» аккаунтам в WhatsApp

Взлом «заброшенных» аккаунтов в мессенджере удобен тем, что никто не прореагирует на нарушение безопасности. В результате мошенники получают в свои руки чужие готовые контакты, которые затем используют для махинаций, сообщил РИАМО руководитель лаборатории стратегического развития продуктов кибербезопасности Аналитического центра кибербезопасности «Газинформсервис» Дмитрий Овчинников.

«Если номер заброшен, им не пользуются, то при помощи некоторых технических ухищрений можно получить к нему доступ. В результате злоумышленники получают в свои руки аккаунт с готовыми контактами, которые можно использовать в дальнейшем для совершения мошенничеств с применением методов социальной инженерии», — сказал эксперт.

Он рекомендовал пользователям мессенджера включить двухшаговую проверку с указанием своего почтового ящика и таким образом обезопасить свой аккаунт от кражи.

«Предупредите своих близких о том, что звонки или сообщения через мессенджеры необходимо проверять по другим каналам связи и не переводить деньги на незнакомые счета или номера телефоны. Все это является признаками возможных мошеннических операций», — отметил эксперт.