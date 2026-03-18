Бесполезный кирпич: смартфон с этим чипом мошенники взломают за минуту

Появилась информация о новой уязвимости в смартфонах с процессором MediaTek, которая может позволить злоумышленникам получить доступ к данным при физическом доступе к устройству. Директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев рассказал РИАМО, какие риски может нести такая уязвимость для обычных пользователей и как снизить потенциальные угрозы.

«Эти процессоры используются в смартфонах большого числа производителей — от крупных международных брендов до небольших локальных компаний. Поэтому любая уязвимость на уровне чипа потенциально затрагивает миллионы устройств. В данном случае речь идет о возможности обойти защиту и восстановить PIN-код устройства, получив доступ к данным на смартфоне», — поясняет Морев.

По словам эксперта, MediaTek присвоила найденной уязвимости средний уровень опасности. Такой уровень обычно используется в случаях, когда для эксплуатации требуется физический доступ к устройству. Это отличает подобные уязвимости от удаленных атак, когда устройство можно взломать через интернет или Wi-Fi. Однако для пользователя последствия могут оказаться гораздо серьезнее. Если злоумышленник получает физический доступ к устройству — например, в случае кражи или потери смартфона — он может попытаться обойти защиту и получить доступ к данным. В теории это может занять считанные минуты.

При успешной атаке под угрозой оказывается вся информация на устройстве: фотографии, переписка, документы, а также доступ к установленным приложениям. Важно понимать, что подобные уязвимости невозможно устранить на уровне пользовательских настроек. Они находятся глубже операционной системы — в программном обеспечении чипа. Поэтому ключевую роль в защите пользователей играет скорость выпуска обновлений безопасности.

Специалист отметил, что крупные бренды регулярно выпускают обновления безопасности и оперативно интегрируют подобные исправления в прошивки своих устройств. Однако в бюджетном сегменте ситуация может быть иной. Некоторые производители могут не выпускать обновления безопасности вовсе или прекращать поддержку устройств сразу после их выхода на рынок.

Чтобы снизить возможные риски очередь важно следить за физической безопасностью устройства и не оставлять смартфон без присмотра в общественных места и своевременно устанавливать обновления системы. Кроме того, следует внимательно относиться к выбору смартфона еще на этапе покупки. Надежные бренды обычно заранее указывают, сколько лет будет поддерживаться конкретная модель, заключил Морев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.