Мошенника с Украины осудили на 6 лет за обман российского депутата

Московский суд вынес приговор участнику преступной группы, которая под видом благотворительности выманивала деньги у российских чиновников. сообщает ТАСС .

Как установило следствие, с 2017 года группа мошенников, включая жителей Украины, звонила высокопоставленным лицам, представляясь помощниками руководства страны. Они просили перевести деньги на «лечение тяжелобольных детей», используя поддельные документы с реквизитами Администрации президента.

Дмитрий Корякин присоединился к схеме в 2022 году. Он убедил женщину открыть банковский счет, не раскрывая его истинного назначения, и передал реквизиты организаторам. После этого его сообщник по WhatsApp, представившись помощником президента, убедил депутата Госдумы перевести 5,8 млн рублей.

«За свою роль в преступлении Корякин получил 305 тысяч рублей. Суд частично удовлетворил иск потерпевшего, взыскав с осужденного почти 5,7 млн рублей», — указано в материалах дела.

Попытки Корякина обжаловать приговор, ссылаясь на второстепенную роль, успеха не имели — в марте 2023 года решение суда вступило в силу. Расследование в отношении других участников группы продолжается.