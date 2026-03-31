Мосгорсуд посчитал законным прекращение дела об ограничении доступа к YouTube
Мосгорсуд посчитал законным завершение производства по делу об ограничении доступа к платформе YouTube в РФ. 31 марта была рассмотрена апелляционная жалоба на решение Таганского районного суда столицы, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Административный иск к Роскомнадзору подала Фарида Курбангалеева*. Она просила суд признать действия незаконными и обязать РКН исправить нарушение.
Суд первой инстанции посчитал, что административный иск подал человек, который не имел права на подачу. В апелляции представитель истца отметил, что суд рассмотрел дело без изучения доказательств. Таким образом якобы были нарушены права Курбангалеевой* на защиту.
Административная коллегия Московского городского суда оставила определение районного без изменения. Соответственно, апелляцию не удовлетворили.
*Фарида Курбангалеева признана иностранным агентом, внесена в реестр экстремистов и террористов в России.
