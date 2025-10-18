Мосгорсуд обязал дилера Porsche вернуть деньги за бракованный автомобиль

Мосгорсуд вынес окончательное решение, обязав ООО «Порше Центр Москва» полностью вернуть покупателю стоимость автомобиля, приобретенного в феврале 2021 года.

История началась осенью того же года, когда в машине обнаружилась неисправность тахометра. Несмотря на диагностику и составленный акт работ, дилер в течение полутора месяцев не устранил поломку и не вернул автомобиль владельцу. Это вынудило москвича направить досудебную претензию с требованием расторгнуть договор купли-продажи. Хотя дилер предложил ждать доставки запчастей, покупатель обратился в суд.

Первоначально районный суд обязал вернуть стоимость автомобиля и разницу в цене для покупки нового, но не удовлетворил требования о компенсациях. Однако апелляция в Мосгорсуде приняла сторону истца, добавив к выплатам неустойку и штраф за нарушение прав потребителя.