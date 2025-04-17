Масштабный патриотический проект «Города-герои — города героев», приуроченный к юбилейным датам присвоения званий «Городов-Героев», «Крепости-Героя» и 80-летию Великой Победы, реализуется Мосгордумой по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Об этом сообщил председатель столичного парламента Алексей Шапошников в ходе пресс-конференции в Пресс-центре ТАСС.

Алексей Шапошников представил участников проекта, рассказал о маршрутах автопробега по городам-героям на территории Российской Федерации и Республики Беларусь, а также о запланированных гражданско-патриотических и мемориальных акциях.

«Проект „Города-герои — города героев“ объединяет города, чьи улицы помнят подвиги, а земля хранит историю мужества и самоотверженности. Наша цель — напомнить о героях, сохранить правду о Великой Отечественной войне и передать эту память тем, кто будет строить наше будущее. Рассказать о подвиге городов-героев и героев, которые в этих городах живут, нашему молодому поколению. Сделать так, чтобы мы не забывали об этом подвиге», — отметил Шапошников.

Он добавил, что 2025 год объявлен Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным Годом защитника Отечества. В этом году мы отмечаем важнейшую юбилейную дату — 80-летие Великой Победы. Также Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Волгоград и Брестская крепость отметят 60-летие присвоения званий «Город-герой» и «Крепость-герой», а Смоленск и Мурманск — 40-летие.

«Несколько лет назад Мэр Москвы Сергей Семенович Собянин поставил задачу подумать о возрождении интереса к подвигу городов-героев. Каким образом лучше всего рассказать об этом? В первую очередь мы подумали о том, что главная наша ценность — в людях, в человеке, в человеческом подвиге! И город становится городом-героем прежде всего потому, что подвиг совершили его жители», — подчеркнул председатель Мосгордумы.

По его словам, такой подвиг совершили простые москвичи, которые были призваны в Красную Армию во время Великой Отечественной войны и не вернулись с полей сражений! Подвиг совершили добровольцы Московского народного ополчения, которые по зову сердца уходили на передовую, строили оборонительные сооружения, рыли окопы и противотанковые рвы! Подвиг совершили и те, кто стоял у станка, обеспечивая нужды фронта, и те, кто вернулся и восстанавливал нашу страну, восстанавливал наши города после Великой Отечественной войны! Это те, кто покорил атом, кто покорял космос, кто сегодня делает прорыв в науке и в инновациях — это все наши герои!

«Мы хотим через подвиг человека, через подвиг героя рассказать о подвиге городов-героев. И наша идея получила поддержку коллег в других городах-героях России и Белоруссии», — сказал Шапошников.

Председатель Мосгордумы напомнил, что столичный парламент занимается продвижением патриотической повестки и организует различные патриотические проекты на постоянной основе: уже более 10 лет Мосгордума реализует программу «Памяти Московского народного ополчения», задача которой — увековечить память о героическом подвиге москвичей, вставших осенью 1941 года на защиту родного города.

«Наш новый проект предполагает проведение автопробега с участием Героев России по городам-героям, расположенным на территории России и Белоруссии», — сказал Шапошников.

Старт проекта — 29 апреля в городе-герое Москве. Далее автомобили отправятся по 3 маршрутам:

Северный маршрут: Мурманск — Санкт-Петербург — Москва;

Западный маршрут: Брест — Минск — Смоленск — Москва;

Южный маршрут: Севастополь — Керчь — Новороссийск — Волгоград — Тула — Москва.

8 Мая — в день 60-летия присвоения Москве, Санкт-Петербургу, Севастополю, Волгограду звания «Город-герой» и Брестской крепости — звания «Крепость-герой» — в городе-герое Москве состоятся финальные мероприятия проекта.

Участники проекта — Герои России, Герои Советского Союза, депутаты Московской городской Думы и молодежь. Они проедут через 17 российских и 3 белорусских региона, чтобы поклониться мемориалам, встретиться с жителями и передать живую историю из рук в руки.

«Этот проект — о памяти, которую нельзя забыть, о героизме, который вдохновляет, и о связи, которая сильнее времени. Уверен, что наш автопробег поддержит интерес общества к истории городов-героев!» — подчеркнул Шапошников.

Первый заместитель председателя правления Межрегиональной общественной организации «Клуб Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы города Москвы и Московской области» Вячеслав Сивко отметил, что г ерои СССР и современной России поддерживают инициативу реализации проекта, посвященного юбилейным датам присвоения званий «Город-герой», «Крепость-герой».

«В автопробеге по городам-героям примут участие восемь героев РФ — членов Межрегиональной общественной организации „Клуб Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы города Москвы и Московской области“. Также к участию в акциях в рамках автопробега мы привлечем современных героев страны — ребят, которые получили различные награды в ходе СВО. Подвиги на войне совершают многие, героями становятся единицы. Подвиг должен быть замечен и отмечен. Первые города, о которых говорили, как о городах-героях еще в мае 1945 года, — это Ленинград, Сталинград, Севастополь и Одесса. В 1965 году было принято решение о присвоении специального звания „Город-герой“ и „Крепость-герой“», — сказал Сивко.

Он уточнил, что история городов-героев — это история коллективного подвига воинов и жителей, которые ценой огромных жертв внесли вклад в Великую Победу. Но за каждым таким подвигом стоит длинный ряд подвигов отдельных наших сограждан, проявленного ими в годы Великой Отечественной войны беспримерного личного героизма. Современные герои хранят память об этих подвигах, готовы передавать ее следующим поколениям.

«Думаю, что автопробег будет объединяющим началом и будет побуждать к подвигам современное и будущие поколения наших сограждан. Связь разных поколений героев делает нас сильнее, предопределяет наши грядущие победы», — добавил Сивко.

Председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, Сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, член Президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Андрей Шевченко пояснил, что в в Совете Федерации ФС РФ поддерживают инициативу реализации патриотического проекта Мосгордумы «Города-герои — города героев». Также он поблагодарил за поддержку проекта Заместителя Председателя СФ, представителя Мосгордумы в Совете Федерации Инну Юрьевну Святенко.

«Одна из ключевых задач Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, которую я сегодня представляю, — укрепление связей между российскими регионами, городами, муниципалитетами. Именно такое укрепление межрегионального сотрудничества является одной из задач проекта „Города-герои — города героев“. Поэтому мы поддерживаем проект и пригласим к участию в нем представителей регионов, городов, муниципальных образований, через которые пройдет автопробег, а также наших друзей из Белоруссии. ВАРМСУ поддерживает инициативы на местах, помогает им выйти на федеральный уровень, приобрести государственное значение. Уверен, что в рамках инициативы федерального масштаба — о реализации проекта „Города-герои — города героев“ — появится множество других инициатив местного значения, направленных на популяризацию истории городов-героев, различных подвигов наших соотечественников, укрепление связей разных поколений героев Отечества», — рассказал Шевченко.

Председатель комиссии МГД по транспорту и развитию дорожно-транспортной инфраструктуры, советник заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Сабина Цветкова, фракция партии «Единая Россия», начала со слов благодарности Заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководителю департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максиму Ликсутову за поддержку масштабного проекта и помощь в организации. В помощь были предоставлены все ресурсы завода «Москвич».

«В пробеге планируется участие различных модификаций машин. Это прекрасная коллаборация уникального масштабного проекта с легендарным заводом „Москвич“, который сегодня любим жителями страны. Участники проедут на предоставленных производителем машинах не одну тысячу километров по Москве, городам и дорогам России и Белоруссии. Уверена, что наши машины покажут себя с лучшей стороны, продемонстрируют свою комфортность и надежность. Горжусь тем, что продукция московского автопрома будет задействована в реализации столь важного международного проекта, поможет в деле защиты исторической правды и популяризации подвигов разных поколений героев России», — сказала Цветкова.

Стартовые и финальные мероприятия проекта «Города-герои — города героев» пройдут в городе-герое Москве (29 апреля и 8 мая 2025 года). В соответствии с достигнутыми договоренностями, департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы обеспечит организационную поддержку участникам автопробега. В частности, будет оказана помощь в организации автопробега на автомобилях «Москвич» по Садовому кольцу 29 апреля и других запланированных переездов автоколонны по городу. Движение автоколонны участников проекта будет организовано таким образом, чтобы, с одной стороны, привлечь максимальное внимание москвичей к проекту, а с другой, — не помешать будничной жизни города, не создать пробок».

Член комиссии МГД по спорту и молодежной политике, представитель Московской городской Думы в Молодежном парламенте при Государственной Думе ФС РФ, Председатель московского городского отделения Всероссийской общественной молодежной организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей» Максим Джетыгенов, фракция партии «Единая Россия», отметил, что по линии Московского городского отделения Всероссийской общественной молодежной организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей» к участию в автопробеге будут привлечены молодые спасатели, студенты-медики.

«Они сформируют специальные экипажи спасателей, которые будут сопровождать колонны автопробега и, в случае возникновения на маршруте чрезвычайной ситуации, смогут оперативно отреагировать, оказать первую помощь. Участникам автопробега предстоит преодолеть не одну тысячу километров по дорогам России и Белоруссии. Конечно, такой масштабный проект требует самого серьезного отношения к вопросам безопасности. Уверен, что автопробег пройдет успешно, а в случае внеплановых ситуаций мы подстрахуем участников», — уточнил Джетыгенов.

Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе подчеркнул, что Святейший Патриарх Московский и вся Руси Кирилл преподал свое благословение на реализацию патриотического проекта «Города-герои — города героев» и посильное участие в ней епархий в России и Белоруссии.

«От имени Русской Православной Церкви выражаю благодарность Мэру Москвы Сергею Семеновичу Собянину и Председателю Московской городской Думы Алексею Валерьевичу Шапошникову за инициативу, направленную на проставление памяти героев Отечества, сохранение исторической памяти и укрепление международных отношений. Сотрудничество Русской Православной Церкви и государства способствует нравственному возрождению общества, воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма, созидательности и любви к ближним», — сказал Кипшидзе.

В городах-героях, где стартуют три маршрута автопробега (Мурманск, Брест, Севастополь), экипажи благословят в путь священнослужители РПЦ. Также участникам автопробега будут переданы святые иконы.

«В Минске организаторы и участники автопробега посетят „Храм-памятник в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших“. Вечером 5 мая Храм-памятник посетит экипаж Западного маршрута. А 21 июня там пройдет торжественная церемония закладки капсул с землей с братских захоронений в городах-героях, которые будут собраны участниками автопробега, и Поминальная Лития по усопшим героям разных поколений», — подчеркнул Кипшидзе.

Председатель Тульской областной Думы Андрей Дубровский, фракция партии «Единая Россия», от имени губернатора Тульской области Дмитрия Миляева и себя лично поблагодарил Московскую городскую Думу за приглашение стать частью большого автопробега «Города-герои — города героев».

«У Тулы во все времена была особая роль. Оружейная столица, непробиваемый щит России. Героизм наших отцов, дедов и прадедов, которые разгромили фашизм, всегда был и будет для нас главным нравственным ориентиром. Этот автопробег — еще одна возможность выразить им наше глубокое почтение в Год защитника Отечества, в преддверии 80-летия Великой Победы. В следующем году Тула отметит 50-летие присвоения звания „Город-герой“. Думаю, что будет правильно продолжить проект, который связывает города-герои, в том числе и в рамках празднования этих дат. Город-герой Тула примет участников автопробега 7 мая на площади Победы. Ждем всех на гостеприимной тульской земле!» — отметил он.

Председатель Брестского городского совета депутатов Андрей Филанович выразил радость от участия в этом межгосударственном проекте.

«8 мая, накануне 80-летия Великой Победы, Брестская крепость отметит важную юбилейную дату — 60-летие присвоения звания „Крепость-герой“. 22 июня 1941 года город Брест и крепость одними из первых подверглись атаке фашистских войск. Оборона Брестской крепости, в которой в момент атаки находилось около 7 тысяч советских военнослужащих, а также членов их семей, стала символом стойкости, мужества и воинской доблести. Именно от Брестской крепости 5 мая стартует автопробег в рамках патриотического проекта „Города-герои — города героев“ по Западному маршруту. Вместе с участниками экипажа, героями России мы возложим цветы к мемориалу в Брестской крепости и почтим память ее защитников», — сказал Филанович.

Как сказал председатель Законодательного собрания города Севастополя Владимир Немцев, фракция партии «Единая Россия», г ород Севастополь, как и Москва с Санкт-Петербургом, готовится отметить юбилейную дату — 60-летие присвоения звания «Город-герой».

«Парламентарии городов федерального значения активно взаимодействуют в законодательной работе и реализации патриотических проектов, в том числе — в рамках Клуба законодателей городов федерального значения. Логичным развитием наших межпарламентских связей станет совместная реализация патриотического проекта „Города-герои — города героев“. Город-герой Севастополь и все города-герои бережно хранят память о своей истории и защитниках. В этом единстве отражается единство всей нашей страны, неразрывная историческая связь с дружественными государствами. Спасибо Москве, Московской городской Думе за инициативу, которая свяжет нас еще крепче. Мы вместе и обязательно снова победим!» — подчеркнул Немцев.

По словам заместителя генерального директора по взаимодействию с государственными органами и корпоративным связям АО «Московский автомобильный завод „Москвич“ Татьяны Редько, п ринимая во внимание почти 100-летнюю историю завода „Москвич“, руководство и трудовой коллектив сразу же поддержали проект.

«В далеком 1941 году большое количество сотрудников завода добровольцами ушли на фронт, те, что остались, ковали Победу трудом, производя и ремонтируя военную технику. И сегодня на заводе работают трудовые династии, продолжая славный путь предыдущих поколений. В современных условиях завод „Москвич“ держит высокую марку. Мы — первый автомобильный завод, который разработал машину на ручном управлении. Это конвейерное решение очень нужно нашим ветеранам для их адаптации и интеграции. Почему проект „Города-герои — города — героев“ так важен для завода? Потому что каждый экипаж, герои, депутаты Московской городской Думы проедут за рулем машин тысячи километров, в дороге познакомятся с автомобилями, их техническими характеристиками, возможно, выявят какие-то „узкие“ места, а также станут ближе к заводу и к нашей продукции. По итогам пробега приглашаю всех его участников на встречу с инженерной командой, трудовым коллективом, чтобы поделиться впечатлениями от машин. Важно, что проект затрагивает ряд направлений. Это и историческая память, и культурное наследие, и патриотизм, и воспитание молодых людей, и технологическое развитие, и технологический суверенитет. Все это нужно нашей стране: преемственность, уважение к труду и подвигу предыдущих поколений, способность сплотиться и стремительно решать новые задачи», — сказала Редько.