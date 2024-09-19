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Мощности мобильных станций на Украине при блэкауте хватит на четыре часа

Украинские операторы связи смогут поддерживать мобильные сервисы при полном отключении электричества не более четырех часов, пишет РИА Новости .

По данным украинского телеканала «Общественное», все три крупнейших оператора страны предоставили примерно одинаковые сведения о мощности батарей базовых станций.

В компаниях «Киевстар» и lifecell утверждают, что передатчики проработают при блэкауте до четырех часов.

Мощности оператора Vodafone выше — при отсутствии света станции компании протянут до шести часов.

При этом «Общественное» не уточняет данные по видам предоставления мобильных сервисов, которые могут повлиять на время работы передающих устройств.

Ранее при ударах российских военных по украинской инфраструктуре в населенных пунктах Сумской области пропал свет.