Российская армия атакует инфраструктуру Украины в нескольких регионах

После ударов российских военных в Конотопе Сумской области пропал свет

После ударов российских военных в Конотопе Сумской области пропал свет, пишет RT со ссылкой на украинские источники.

«Прилёты зафиксированы в Конотопе Сумской области, где после нескольких взрывов пропало электричество», — сказано в сообщении.

Эту информацию подтвердил и военкор Александр Коц.

«Как минимум шесть прилетов „Гераней“ по Конотопу. Жители города написали мне об ударах по складам, в районе военкомата и за железной дорогой», — написал журналист в своем Telegram-канале.

Ранее серия взрывов была зафиксирована в Херсоне.