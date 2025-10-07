Мощи святителя Тихона прибыли в Богоявленский собор Ногинска

6 октября мощи святителя Тихона, Патриарха Московского и всея России были доставлены в Богоявленский собор Ногинска. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

7 и 8 октября с 08:00 до 19:00 верующие могут приложиться к мощам святителя в Богоявленском соборе города Ногинска. Завершится крестный ход 9 октября. Ковчег с мощами святителя покинет Богоявленский собор и отправится в Москву, в Храм Христа Спасителя.

Патриарх Тихон стал одиннадцатым Патриархом, избранным на Поместном соборе Православной Российской Церкви 1917–1918 гг.

После событий 1917 года Святитель Тихон, невзирая на опасность арестов и гонений, лично возглавлял многотысячные крестные ходы и шествия. Одно из таких шествий было совершено на Богородской земле 26 мая 1918 года. Оставаясь на Патриаршем престоле до самой своей кончины 7 апреля 1925 года, Святейший Патриарх Тихон неоднократно подвергался уголовным преследованиям и арестам, неизменно являя собой образец твердости веры и преданности Церкви и народу.

