сегодня в 15:22

Мосавтодор расчистит дороги от снега в микрорайоне Силикатная Подольска до 31 января

Мосавтодор в ближайшие дни очистит от снега дорогу возле школы № 21 и улицу Быковскую в микрорайоне Силикатная Подольска по обращениям жителей.

В Подольске на выездной администрации обсудили вопросы расчистки дорог от снега. Жители обратились к представителям Мосавтодора с просьбой очистить участок возле школы № 21.

Заместитель начальника регионального управления автомобильных дорог 4 ГБУ «Мосавтодор» Татьяна Ласточкина сообщила, что до 31 января в микрорайоне Силикатная будут расчищены дорога Подольск–Быково и улица Быковская. Также освободят от снега подходы к пешеходному переходу и тротуары.

На встрече также поднимались вопросы вывоза мусора, нависающих над проводами деревьев и ремонта подъездных дорог к СНТ.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.