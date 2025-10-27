Морозы задерживаются: река Обь никак не уходит в зимний режим

«Основные реки и их притоки на востоке и северо-востоке региона уже замерзли. Ледостав наблюдается на Надыме, Пуре — вплоть до Самбурга. На реке Таз на севере уже ледостав, в районе Красноселькупа идет шуга», — заявил глава отдела гидрологии Ямало-Ненецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Михаил Кузнецов.

По его словам, на севере, в бассейне реки Таз, уже установился ледяной покров, а близ Красноселькупа наблюдается образование шуги. В верховьях рек Пур и Таз пока фиксируются забереги различной степени интенсивности и шуга. В районе Салехарда река Обь свободна ото льда, лишь в ее притоках встречаются небольшие забереги и шуга.

По мнению специалиста, на большинстве рек Ямала ледостав начался в соответствии с обычными сроками. Многолетний средний срок начала ледостава на главной реке региона вблизи Салехарда приходится на 25 октября, однако в настоящее время на Оби зимние процессы пока не наблюдаются.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.