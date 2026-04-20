Морозы до –6 и дожди накроют Приморье на неделе

В Приморском крае на неделе ожидаются дожди, похолодание до –6 градусов и последующее потепление к выходным, сообщает vostokmedia.com .

В понедельник, 20 апреля, регион окажется под влиянием циклона с атмосферными фронтами. Дожди пройдут почти повсеместно — от слабых до сильных. Температура составит +7…+13 градусов, в центре и на юге потеплеет до +14…+20 градусов. На побережье в районе Дальнегорска и Тернея будет всего +2…+6 градусов.

В ночь на вторник циклон сместится к северу Японского моря, осадки ослабеют и к утру сохранятся лишь на северо-востоке. Температура понизится до +3…–4 градусов. Днем 21 апреля через край пройдет высотная ложбина, и дожди вновь охватят большую часть территории. Воздух прогреется от +5 градусов на севере до +18 градусов на юге.

В ночь на среду осадки временно прекратятся, однако затем регион снова окажется в зоне фронтов — местами пройдут дожди. К концу рабочей недели установится антициклон. Существенных осадков не ожидается, но ночи станут холодными: 0…–6 градусов, на юге +1…+7 градусов. Днем температура повысится до +13…+17 градусов, на побережье — до +7…+12 градусов.

Во Владивостоке понедельник будет ветреным и дождливым, с температурой +8…+11 градусов. Со вторника осадки прекратятся. Самыми теплыми днями станут вторник и среда — до +14…+17 градусов, затем вновь ожидается небольшое похолодание.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.