Мороз до -16 градусов ожидается в Московском регионе в понедельник
В понедельник в Подмосковье и столице будет морозно, температура прогнозируется минус 16 — минус 14 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
При облачной погоде пройдет небольшой снег, сохранится гололедица.
Ветер западной четверти будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 743 мм рт. ст.
Предстоящей ночью термометры покажут минус 22 — минус 20 градусов, днем 3 февраля — от минус 15 до минус 13. Местами пройдет небольшой снег.
