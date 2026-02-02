Мороз до -16 градусов ожидается в Московском регионе в понедельник

Общество

В понедельник в Подмосковье и столице будет морозно, температура прогнозируется минус 16 — минус 14 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

При облачной погоде пройдет небольшой снег, сохранится гололедица.

Ветер западной четверти будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 743 мм рт. ст.

Предстоящей ночью термометры покажут минус 22 — минус 20 градусов, днем 3 февраля — от минус 15 до минус 13. Местами пройдет небольшой снег.

