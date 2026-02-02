сегодня в 07:12

Мороз до -16 градусов ожидается в Московском регионе в понедельник

В понедельник в Подмосковье и столице будет морозно, температура прогнозируется минус 16 — минус 14 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.