Моряки из России спасли обессиленного немца в открытом океане у берегов Норвегии

Рыбопромысловый траулер «Куршская коса» направлялся в Северную Атлантику для добычи рыбы в то время, когда заметил сигнал о помощи с небольшой моторной лодки в открытом океане, которой управлял обессиленный немец с сильным переохлаждением организма, сообщает Telegram-канал SHOT .

Капитан траулера Алексей Новиков связался с береговой охраной Норвегии и сообщил, что видит моторную лодку с терпящим бедствие мужчиной. Охрана разрешила судну сменить курс и помочь человеку. В итоге россияне подняли на борт «Куршской косы» гражданина Германии в состоянии шока и сильного переохлаждения.

Оказалось, что немец оказался в открытом океане из-за того, что его лодку унесло течением. Вернуться самостоятельно к берегу Норвегии он не смог — топливо закончилось, а все другие корабли, которые проходили мимо, не замечали его сигнал о помощи.

Российские моряки отогрели немца и оказали первую медицинскую помощь, затем передали его норвежскому судну и отправились дальше по своему первоначальному маршруту.