Мониторинг содержания центрального микрорайона провел замглавы Подольска Буров

Заместитель главы городского округа Вадим Буров совместно с профильными специалистами провел обход территорий в историческом центре Подольска. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Вадим Буров обратил внимание на ненадлежащее состояние тротуарной плитки, поручил обновить скамейки и убрать сухие ветки на проспекте Ленина, проверил благоустройство клумб возле Подольского выставочного зала.

Руководитель распорядился привести в соответствие старые игровые элементы на детской площадке и спортивные тренажеры на улице Комсомольской, вывезти мусор с контейнерных площадок. Также Вадим Буров проверил содержание информационных стендов во дворах.

Все замечания зафиксированы профильными специалистами, в ближайшее время они приступят к их устранению.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.