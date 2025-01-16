Мониторинг питания продолжается в школьных столовых Мытищ

В рамках партийного проекта «Новая школа» председатель совета депутатов, член фракции партии «Единая Россия» Андрей Гореликов провел мониторинг школьного питания в СОШ № 6. В ходе проверки он ознакомился с организацией горячего питания в учреждении. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Столовая оборудована удобной мебелью, что способствует комфортному пребыванию учащихся во время обеда. Кроме того, в столовой имеется специально выделенная зона для санитарно-гигиенической обработки рук, что подчеркивает важность соблюдения санитарных норм и правил.

«Меню, представленное в школе, соответствует всем требованиям безопасности и принципам здорового питания, включая разнообразие блюд и сбалансированный состав», — сказал Андрей Гореликов.

Проверка показала, что в школе активно заботятся о здоровье и благополучии учащихся, обеспечивая их правильным и полезным питанием.

Такие инициативы помогают улучшить качество школьного питания и создать благоприятные условия для образовательного процесса, способствуя успешному развитию детей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона. Улучшение показателей образования для региона много значит.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.