Мониторинг коммерческих объектов продолжается в Мытищах

сегодня в 17:49

Сотрудники управления потребительского рынка и услуг совместно с сотрудниками МУ МВД России «Мытищинское», представителями управления ЖКХ, управляющей компании и регионального оператора провели обход коммерческих объектов по адресу: ул. Рождественская, д. 11 на предмет соблюдения действующего законодательства, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

По результатам мониторинга семнадцати предпринимателям вручены уведомления с требованием о необходимости устранения выявленных нарушений, в числе которых отсутствие договоров на вывоз твердых коммунальных отходов, урн, уголков потребителей, наличие граффити и незаконной рекламы на фасаде объектов.

Часть замечаний, в частности, касающихся рекламы и граффити, оперативно устранены.

Предприниматели, у которых отсутствовал заключенный договор на вывоз ТКО, будут вызваны в отдел полиции для составления протоколов об административных нарушениях.

В случае выявления нарушений, можно обратиться в вправление потребительского рынка и услуг администрации г. о. Мытищи: Новомытищинский проспект, 30/1, телефон 8 495 581-13-48.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.