Mona поддержала брачные контракты после разрыва с Джараховым

Певица Mona (Дарья Кустовская) после расставания с блогером Эльдаром Джараховым высказалась в поддержку брачных контрактов и заявила, что сама предложила бы заключить такой договор, сообщает kp.ru .

О разрыве 29-летняя артистка сообщила в соцсетях. По ее словам, пара рассталась еще в декабре 2024 года, однако долго скрывала это от публики. Поклонники замечали признаки разлада в последние месяцы.

«Мы благодарны друг другу за 1,5 года поистине интересных отношений. Мы многому научили друг друга и действительно любили. Это была красивая история любви... Но, к сожалению, эта история закончилась. Мы не враги, мы не знакомые. Мы близкие друг другу люди, которым нужно время и сепарация», — написала Mona.

После расставания певица в разговоре с корреспондентом издания поддержала идею брачных контрактов для публичных пар.

«Это действительно обязательная вещь. Вы выходите в медиаполе вместе, наживаете общее добро, а потом нужно делить — особенно когда речь о детях и имуществе. До брака все должно оставаться с тобой или с твоей семьей. Я неплохо отношусь к брачным контрактам. Уверенные девушки настаивают на них, и я бы стала инициатором брачного контракта», — сказала артистка.

