Молодым мамам Дубны предлагают обучиться новым профессиям
Центр занятости Подмосковья предлагает женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, специальные образовательные программы, передает пресс-служба администрации городского округа Дубна.
Доступны курсы профессиональной переподготовки, повышения квалификации и дополнительного профессионального образования по следующим направлениям:
— Администратор
— Ассистент по оказанию технической помощи (Социальное обслуживание)
— Ассистент фитнес-тренера
— Бухгалтер
— Графический дизайнер
— Делопроизводитель
— Инженер-эколог по охране окружающей среды
— Инспектор по кадрам
— Кладовщик
— Кондитер
— Косметик
— Менеджер по персоналу
— Оператор ЭВМ
— Программист
— Психолог
— Секретарь руководителя
— Специалист по закупкам
— Специалист по охране труда
— Специалист по управлению персоналом
— Флорист
— Экономист по труду
По окончании обучения слушатели получат документы установленного образца.
Для получения дополнительной информации и записи на обучение можно обращаться по электронной почте msrcznmo_uchi@mosreg.ru или по телефону 8 (4967) 63-04-13 (доб. 721, 730, 735).
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.
Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.