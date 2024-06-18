Молодым мамам Дубны предлагают обучиться новым профессиям

Центр занятости Подмосковья предлагает женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, специальные образовательные программы, передает пресс-служба администрации городского округа Дубна.

Доступны курсы профессиональной переподготовки, повышения квалификации и дополнительного профессионального образования по следующим направлениям:

— Администратор

— Ассистент по оказанию технической помощи (Социальное обслуживание)

— Ассистент фитнес-тренера

— Бухгалтер

— Графический дизайнер

— Делопроизводитель

— Инженер-эколог по охране окружающей среды

— Инспектор по кадрам

— Кладовщик

— Кондитер

— Косметик

— Менеджер по персоналу

— Оператор ЭВМ

— Программист

— Психолог

— Секретарь руководителя

— Специалист по закупкам

— Специалист по охране труда

— Специалист по управлению персоналом

— Флорист

— Экономист по труду

По окончании обучения слушатели получат документы установленного образца.

Для получения дополнительной информации и записи на обучение можно обращаться по электронной почте msrcznmo_uchi@mosreg.ru или по телефону 8 (4967) 63-04-13 (доб. 721, 730, 735).

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.